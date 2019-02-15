РИАМО - 15 фев. В доме правительства Московской области состоялась встреча заместителя министра инвестиций и инноваций региона Антона Логинова с делегацией префектуры Тоттори (Япония) во главе с советником международного бизнес-центра Тоттори Сигеру Аоки, стороны обсудили возможность инвестиций в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.

Представители японской стороны рассказали об итогах сотрудничества с регионами Дальнего Востока России в сфере торговли, переработки отходов и медицине. Также они подчеркнули, что начинают развивать связи с регионами Центральной России. В частности, в 2016 году Университет Тоттори подписал соглашение о сотрудничестве и обменах с Московским государственным медико-стоматологическим университетом имени Евдокимова.

«Мы активно нацелены на развитие сотрудничества и с Москвой, и с Московской областью, и надеемся на ответную поддержку с вашей стороны», – заявил начальник отдела торговли и логистики префектуры Тоттори Кейдзи Ямамото.

Логинов подчеркнул, что Московская область готова предоставить наиболее выгодные и комфортные условия для реализации проектов японского бизнеса и пригласил представителей предприятий из префектуры принять участие в презентации инвестиционного потенциала Подмосковья, которая пройдет в Японии в конце февраля.

«Мы очень рассчитываем на встречу с представителями такого гиганта, как Nippon Ceramic, который занимает первое место в мире по объему производства сенсоров для инфракрасного и ультразвукового излучения, а также хотели бы провести переговоры с вашими медицинскими компаниями. В Подмосковье созданы особые экономические зоны «Дубна» и «Исток», которые специализируются как раз на высокотехнологичных и наукоемких проектах», – отметил заместитель министра инвестиций и инноваций региона.

Префектура Тоттории обладает большим количеством известных рекреационных зон, находится в числе лидеров по турпотоку среди японских префектур. Московская область заинтересована в изучении практики создания крупных туристических комплексов, а также хотела бы привлечь японский бизнес к возведению новых инфраструктурных объектов в регионе.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что сегодня на территории Подмосковья работает порядка 10 компаний с участием японского капитала, и три из них пришли в регион за последние два года.

«Это компания Hino, которая строит сборочное производство грузовиков в Химках, компания Sysmex, уже запустившая производство медицинских смесей и реагентов в Богородском округе. Там же открылось производство компании YKK. Общий объем инвестиций по этим проектам более 2 миллиардов рублей», – отметил Хромов.

В рамках бизнес-миссии префектуры Тоттори в России состоялся круглый стол японской делегации с Корпорацией развития Московской области, заключается в материале.