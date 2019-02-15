РИАМО - 15 фев. В городском округе Троицк новой Москвы в одной из квартир сотрудники полиции обнаружили труп 51-летней женщины с ушибами и гематомами, позже полицейские задержали ее сына по подозрению в совершении этого преступления, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Труп безработной женщины 1968 года рождения нашли по адресу: Москва, городской округ Троицк, микрорайон «В», 19. На теле женщины были гематомы на лице и руках.

«Четырнадцатого февраля по месту жительства <…> задержан гражданин 1990 года рождения, неработающий, зарегистрированный по адресу: Москва, городской округ Троицк, микрорайон «В», который изобличен в том, что 12 февраля в 07:00 в ссоре руками нанес травмы своей матери, от которых последняя скончалась», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».