РИАМО - 15 фев. Новый спортивный комплекс введут в эксплуатацию в 2019 году на улице Барышиха, 35 в Северо-Западном округе Москвы, он будет оснащен первым для города биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

На данный момент строители завершают фасадные работы и остекление витражей, кровельные работы и внутреннюю отделку помещений.

«Главной задачей спорткомплекса является популяризация занятий детей такими видами спорта, как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование и многие другое. Тренировать будущее поколение спортсменов будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, чтобы в будущем ребята показывали самые высокие результаты. В основание спорткомплекса была заложена капсула с письмом для будущих спортивных поколений», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В здании разместятся подземный тренировочный тир, комнаты чистки ружья, кабинет стрельбы на тренажерах, помещения для хранения инвентаря, блок вспомогательных помещений (раздевалки, тренерские, инвентарные) для обеспечения спортивно-тренировочных занятий по зимним лыжным видам спорта, медицинский блок, универсальный спортивный зал для проведения практических занятий и соревнований по гандболу, а также занятий теннисом, мини-футболом, волейболом, бадминтоном, общефизической подготовкой с детьми, занятий со взрослым населением.

Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в комплексе установят пандусы и лифты, нанесут тактильные указатели. На прилегающей территории появится возможность проведения спортивно-тренировочных занятий по лыжным видам спорта с возможным проведением летних тренировок.