РИАМО - 15 фев. Из-за сильных порывов ветра и гололеда в столице в пятницу автомобилистам рекомендовали держать дистанцию, парковаться подальше от деревьев, рекламных щитов и заборов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Сегодня опасаемся ветра с порывами до 18 метров в секунду и гололеда. Смотрим под ноги, если пешком. Держим дистанцию, если на машине», — говорится в сообщении.

Водителям также посоветовали парковаться дальше от деревьев, рекламных щитов и заборов.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в пятницу и гололедице.