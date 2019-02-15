РИАМО - 15 фев. В столице в 2019 году начнут строить девять мостовых сооружений, сейчас проектируют четыре сооружения через реки Лихоборку и Яузу в Свиблове и Останкинском районе в составе Северо-Восточной хорды, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«К строительству девяти мостовых сооружений планируем приступить в 2019 году. Проектно-изыскательские работы находятся на завершающей стадии, закончим работы до конца 2020 года», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Проектируются четыре мостовых сооружения через реку Лихоборку, Яузу в районах Свиблово, Останкинский в составе Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

Мостовое сооружение по три полосы движения в каждом направлении построят через Москву-реку по основному ходу Южной рокады от Шоссейной улицы до Каспийской улицы, соединяющее районы Печатники, Марьино, Москворечье-Сабурово.

«Мост через реку Лихоборку появится в рамках реконструкции Сельскохозяйственной улицы на территории района Останкинский. Планируется строительство моста через реку Нищенку в составе Юго-Восточной хорды на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца», — добавляется в сообщении.

Мост через старое русло Москвы-реки (затон Новинки) с улично-дорожной сетью в южной части территории «Завод имени И.А. Лихачева» соединит набережную Марка Шагала и проектируемый проезд №4062.

В рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходни в районе Покровское-Стрешнево планируется строительство мостового сооружения через реку Сходню.