РИАМО – 15 фев. Управляющая компания «ДГХ» из Коломны устранила нарушения в содержании жилого дома по предписанию Госжилинспекции Подмосковья, в квартирах обеспечили нормативную температуру воздуха, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проверка проводилась по обращению жительницы дома №9 по улице Макеева, которая жаловалась на холод в квартире. Женщина неоднократно обращалась в УК, но помощи не получила. Ее заверили, что все в порядке, хотя из пяти вызовов техник пришел всего один раз. Померил температуру и зафиксировал в акте, что она ниже нормы. Низкую температуру воздуха также зафиксировал и термометр инспекторов. Так, в ванной комнате она составила 20,3 °С.

«Управляющая компания обязана обеспечивать нормативную температуру воздуха в квартирах. В жилых комнатах она должна быть не ниже 18 °С, в угловых – не ниже 20 °С. А вот для ванной комнаты нормы предусматривают температуру не ниже 25 °С», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

По дороге в квартиру заявительницы инспекторы зафиксировали еще несколько нарушений законодательства об энергосбережении в подъезде вышеуказанного дома. На тамбурной двери отсутствовала пружина. Между 1 и 2 этажами оконное остекление было собрано из кусочков, рама закрывалась неплотно. На 5-м этаже одна из оконных рам вовсе отсутствовала.

На устранение всех выявленных нарушений Госжилинспекция дала три недели. По истечении этого срока температура воздуха в ванной комнате автора обращения в надзорное ведомство составляла 25,1 °С. Подъезд был также приведен в порядок.

Начальник обслуживающего дом участка понес персональную ответственность за нарушение законодательства об энергосбережении: ему пришлось оплатить 5 тысяч рублей штрафа.