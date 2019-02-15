РИАМО - 15 фев. Спортсменка из Подмосковья Анна Батасова принесла России три золотых медали на международных соревнованиях по гимнастике, которые проходят в Москве, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 14 по 18 февраля в столице проходят международные соревнования по художественной гимнастике. В составе сборной команды России выступает представительница Московской области Анна Батасова.

«По завершении первого дня соревнований в активе российской сборной три золотых медали. Награды завоеваны в дисциплинах «пять лент», «пять обручей» и «групповое многоборье», – отмечается в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил успехи спортсменки.

«Юные гимнастки достойно начинают этот год, завоевывая самые высокие награды на международном уровне. 14-летняя Анна Батасова из Чехова не только имеет разряд Кандидата в мастера спорта, но и вносит весомый вклад в общие успехи сборной России. Наши юниорки с Анной в составе уже одержали три победы на международных соревнованиях в Москве», – сказал Терюшков.