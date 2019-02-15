РИАМО - 15 фев. Специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» в подмосковном Краснознаменске при досмотре срезов цветов эустомы в количестве 530 штук из Нидерландов выявили карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», - отмечается в материале.

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.