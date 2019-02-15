РИАМО - 15 фев. В первый месяц 2019 года жители Московского региона проявили особую активность в оформлении подписки на периодические издания, одной из самых популярных газет у жителей региона стала «Московский комсомолец», говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«За январь жители Москвы выписали в общей сложности 4750 экземпляров. Активно проявили себя и читатели из Подмосковья. Так, жители Красногорска, Мытищ и Подольска оказались в тройке лидеров по количеству выписанных экземпляров», – говорится в сообщении.

Самым популярным изданием у жителей Московского региона стала газета «Московский комсомолец». В Подмосковье второе место занимает издание «1000 советов», а в Москве – газета «Аргументы и факты».

Также жители Москвы и Подмосковья продолжают оформлять подписку в рамках акции «Дерево добра», которая традиционно проводится с 2015 года. Любой может подарить благотворительную подписку на любимые газеты и журналы воспитанникам детских социальных учреждений, ветеранам и престарелым, библиотекам и другим социальным учреждениям во всех отделениях «Почты России» или оформить ее на сайте.

Клиенты могут оформить подписку по собственному каталогу «Почты России», в который на сегодняшний день включены более 3,7 тысячи изданий, а также по подписным каталогам сторонних агентств. Также для удобства оформить подписку можно через сайт podpiska.pochta.ru.