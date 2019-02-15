РИАМО - 15 фев. В Москве перекрыли крупный канал поставок анаболических стероидов на территории России, анаболики поступали из Казахстана и Белоруссии, а затем распространялись на территории страны, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили группу лиц, которая организовала контрабандные поставки запрещенных анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества», - пояснил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.

На территорию России анаболики поступали из Казахстана и Белоруссии, а затем распространялись на территории России посредством почтовых отправлений. Подозреваемые, 25-летний и 29-летний жители Подмосковья, были задержаны в Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы.

Одновременно на территории Московского региона проведено пять обысков, а также обследование используемых ими транспортных средств. Обнаружено 26 пакетов с анаболическими стероидами общей массой более 100 килограммов, стоимость которых предположительно составляет более 13 миллионов рублей, 14 почтовых отправлений в различные регионы страны, 22 банковские карты на разные имена, упаковочный материал для формирования почтовых отправлений и пустые флаконы для последующей их фасовки.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.