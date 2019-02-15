РИАМО - 15 фев. Компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» готова подключиться к подмосковной программе раздельного сбора мусора, чтобы использовать вторичную упаковку при производстве своей продукции, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Встреча с представителями компании состоялась в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Была сегодня встреча с Coca-Cola. Два завода в Московской области – это в Истре и в Щелкове. В настоящий момент компания активно работает с переработчиками гибкой упаковки, пластиковых бутылок и готова включиться в программу Подмосковья раздельного сбора мусора для того, чтобы использовать вторичную упаковку при производстве своей продукции», - сказал Хромов.

Он отметил, что также обсуждали с компанией вопрос о проведении экскурсий для школьников и студентов на предприятия компании для популяризации данных секторов экономики.

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» является частью группы компаний Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBCAG). Компания работает в 28 странах и обслуживает население численностью 590 миллионов человек. В Московской области компания владеет двумя заводами – в городском округе Истра и в подмосковном Щелкове. На предприятиях производятся соки и нектары брендов «Добрый», Rich, «Моя семья».

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.