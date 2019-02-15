РИАМО - 15 фев. В Московской области с 2015 года аграриям предоставили около 6,2 тысячи гектаров земли в аренду из региональной собственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Когда я возглавил ведомство, 9 из 10 обращений были связаны с земельными участками. Сегодня их количество сократилось в разы. Изменилось и качество. Если раньше фермеры просили надел хоть где-нибудь, то теперь ставят условия. Чтобы было недалеко от его усадьбы, чтобы имелась дорога, инженерные сети», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Министр добавил, сколько за последние годы было отдано фермерам земли в аренду.

«В целом за последние четыре года мы предоставили около 6,2 тысячи гектаров земли в аренду из областной собственности. Около 2,5 тысяч гектаров фермеры получили за счет мероприятий по предоставлению участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов», – уточнил Разин.

По словам министра, еще примерно 3,7 тысячи гектаров земли предоставлено подмосковным аграриям в рамках реализации федерального закона №101.

Разин добавил, что аграрии, которые хотят взять в аренду дополнительные поля, должны заключить с правительством Московской области договор. В нем необходимо прописать, под какие цели будет использована земля, сколько молока или пшеницы будет продано государству.