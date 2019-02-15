РИАМО - 15 фев. В подмосковном Долгопрудном в дом 64-летней женщины проник неизвестный и похитил ювелирные изделия более чем на 1,1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четырнадцатого февраля в 07:05 <…> обратилась гражданка 1955 года рождения, зарегистрированная и проживающая по адресу: городской округ Долгопрудный, микрорайон Павельцево, улица Гагарина, с заявлением о том, что 14 февраля в период времени с 06:30 по 06:50 в ее дом по вышеуказанному адресу путем отжатия оконной рамы проник неизвестный и похитил ювелирные изделия», – сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил свыше 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.