РИАМО - 15 фев. В одном из столичных отелей оперативники совместно с коллегами из Нижневартовска задержали двоих подозреваемых в покушении на убийство и незаконном хранении оружия, сообщается на сайте МВД РФ.

В конце января текущего года в Нижневартовске на улице Маршала Жукова произошло покушение на убийство 39-летнего местного жителя. По данному факту возбуждены уголовные дела и установлены соучастники преступления, один из которых скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в одной из гостиниц на Новоясеневском проспекте задержали 23-летнего разыскиваемого и его 39-летнего предполагаемого сообщника. В настоящее время фигуранты доставлены в Нижневартовск», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным СМИ, речь идет о киллерах, которые совершили покушение на криминального авторитета в Нижневартовске. В последнее время в городе между преступными группировками началась борьба за контроль над рыночным бизнесом. По предварительным данным, заказчиком расправы над местным лидером группировки был вор в законе Лоту Гули, который в настоящее время скрывается за границей.