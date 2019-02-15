РИАМО - 15 фев. За минувший год более 11 тысяч детей посетили детские технопарки, расположенные в Подмосковье, популярность нового формата дополнительного образования в регионе активно растет, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В прошлом году более 11 тысяч ребят из Подмосковья приняли участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» и «Изобретариум». В настоящее время в них проходят обучение порядка 1,6 тысячи детей», – сказала Забралова.

По ее словам, на сегодняшний день в регионе существует два «Кванториума» в Красногорске и Королеве, а также один «Изобретариум» в Реутове.

«В технопарках может заниматься каждый ребенок, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы видим, как все больше ребят проявляют интерес к обучению там. Популярнее всего IT-направления и робототехника. Также на площадках регулярно проходят экскурсии, мастер-классы, различные профориентационные мероприятия, которые ребята нашего региона с удовольствием посещают», – уточнила Забралова.

Детские технопарки – это новый формат дополнительного образования для школьников, способствующий раскрытию навыков и ранней профориентации. На их территории ребенок может экспериментировать и совершить первые шаги в реализации своего творческого и научного потенциала, освоить азы современных технологий в одном или нескольких кружках-квантумах.