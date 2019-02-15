РИАМО - 15 фев. Полицейские в подмосковном Егорьевске задержали подозреваемую в хищении денежных средств у 78-летней пенсионерки путем телефонного мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Женщина сообщила в полицию, что ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что ее родственник задержан за хранение наркотических средств. Необходимо заплатить 200 тысяч рублей, в противном случае, он будет привлечен к уголовной ответственности.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении противоправных действий установлена и задержана 35-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Женщину заключили под стражу. Ей грозит лишения свободы на срок до 10 лет. Разыскивается ее соучастник.
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