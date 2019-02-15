РИАМО - 15 фев. Власти Московской области планируют провести совместно с компанией Metro форум поставщиков, также планируется совместная работа по изменению рынка торговли в части появления электронного формата, сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Встреча с представителями компании Metro состоялась в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Встреча была с компанией Metro, обсуждали вопрос дальнейшего развития сети на территории сети поставщиков, проведение совместного форума поставщиков на территории Московской области и вообще изменение рынка торговли в части появления формата электронной торговли, развития формата предоставления качественных торговых услуг во всех центрах городов Подмосковья и доведения до конечного потребителя качественной продукции, в том числе фермерской от локальных производителей», - сказал Хромов.

Также он отметил, что в этом году итоги форума достаточно успешны.

«На мой взгляд, активность бизнеса на данном форуме выше была, чем годом ранее. Больше интерес к инвестициям в Подмосковье. В связи с реализацией программ по экспорту, по промышленности и по цифровизации появились новые сектора, в которых сейчас ведется беседа и с бизнесом, и с крупнейшими монополиями российскими для ускорения экономики», - добавил Хромов.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.