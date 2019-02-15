РИАМО – 15 фев. В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, передает «Интерфакс».

«В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении Калви под стражу», – сказала агентству пресс-секретарь Басманного районного суда Юнона Царева.

Она добавила, что вместе с Калви задержаны партнер компании Ваган Абгарян и партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль. Следствие также будет ходатайствовать об их аресте.

Всем подозреваемым инкриминируется хищение в особо крупном размере.

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших игроков рынка прямых инвестиций в России и странах бывшего СССР. Суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет свыше 3,7 миллиарда долларов. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «ВкусВилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», банк «Восточный» и других.