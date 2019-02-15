РИАМО – 15 фев. Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган вместе с жителями Ивантеевки развесил кормушки для пернатых в дендропарке имени А.С. Яблокова в рамках региональной акции «Покорми птиц», атмосферу праздника поддерживал местный вокальный ансамбль «Ириски», говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества региона.

Акцию провели 14 февраля. К мероприятию также присоединились первый замминистра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков и глава городского округа Ивантеевка Максим Красноцветов.

«Акция «Покорми птиц» помогает детям и взрослым понять окружающую природу, беречь ее. Ее цель – помочь птицам в сложный зимний период, кормить их. Это добрая, светлая акция. И очень много детей, которые хотят помочь птицам», – сказал Коган.

Кроме того, заместитель директора федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» Мария Игнатова передала в дар дендропарку семена хвойных пород, чтобы сотрудники лесопитомника продолжали подкармливать птиц. Она отметила еще одну ценность прикармливания пернатых – птицы помогают деревьям избавиться от вредителей.

«Особую ауру акции придали, конечно же, дети – учащиеся гимназии №6, школ №7 и 8, юнармейцы Ивантеевки и клуба «Экос», которые сами подготовили кормушки, раскрасили их и с удовольствием закрепляли на деревьях дендропарка вместе с представителями власти», – уточняется в сообщении.

Изюминкой праздника стали выступления городского вокального ансамбля «Ириски», активистов движения «Экос» и замечательный чай от владельца музея самоваров «Музеон».

«Чай из старинных восстановленных самоваров сделал атмосферу праздника еще более теплой и вкусной», – заключается в сообщении.