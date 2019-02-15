РИАМО - 15 фев. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в столичном районе Внуково с 18 февраля по 31 августа 2019 года из-за инженерных работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Движение ограничат с 18 февраля по 29 марта круглосуточно на участке улицы 1-я Рейсовая в районе дома 12, корпус 1», – говорится в сообщении.

Также движение ограничат с 29 марта по 25 апреля на участке улицы 1-я Рейсовая в районе дома 12, а с 10 мая по 31 августа – на участке улицы 1-я Рейсовая в районе дома 10.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено с 10 мая по 20 августа на участке улицы Большая Внуковская в районе пересечения с улицей 1-я Рейсовая.

С 18 февраля по 25 апреля также движение ограничат на участке улицы Большая Внуковская в районе дома 11.