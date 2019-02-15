РИАМО - 15 фев. В Басманном районе Москвы неизвестный проник в квартиру индивидуального предпринимателя, вынес 2 миллиона рублей и ювелирные украшения, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Сообщение о краже поступило по адресу: улица Гольяновская, дом 7.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 13 февраля в период с 11:00 до 19:00 неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру гражданина 1971 года рождения, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного там же, совершил кражу 2 миллионов рублей и ювелирных изделий, принадлежащих гражданину, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.
По его словам, общий материальный ущерб составил 2 миллиона 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
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