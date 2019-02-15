«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 13 февраля в период с 11:00 до 19:00 неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру гражданина 1971 года рождения, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного там же, совершил кражу 2 миллионов рублей и ювелирных изделий, принадлежащих гражданину, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.