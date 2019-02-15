РИАМО - 15 фев. В подмосковных Химках обнаружили труп неизвестного мужчины 55–60 лет, признаков насильственной смерти на теле выявлено не было, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четырнадцатого февраля в 12:27 в городском округе Химки, на Юбилейном проспекте без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 55–60 лет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следственный отдел по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовал проверку.

Тело женщины нашли в доме шансонье Оси Солнцевского в новой Москве>>