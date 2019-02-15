РИАМО - 15 фев. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на двоих человек на севере Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Через службу «02» в полицию обратился 38-летний мужчина. Он выходил из своего автомобиля во 2-м Балтийском переулке, когда к нему подошли двое неизвестных и избили его до потери сознания.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий на Алтуфьевском шоссе сотрудники задержали одного из подозреваемых. Им оказался безработный 27-летний приезжий», – говорится в сообщении.
Свидетелем избиения стал 54-летний охранник, который вступился за заявителя, после чего также получил телесные повреждения. Оба потерпевших госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Проводится розыск соучастника преступления.
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