РИАМО - 15 фев. Власти Москвы с начала 2018 года реализовали на торгах по аренде 425 объектов общей площадью 81,7 тысячи квадратных метров на сумму 983 миллиона рублей, все объекты, выставленные на городских аукционах, расположены в разных административных округах столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«На четверть объектов больше, чем в прошлом году, сдал город инвесторам в аренду посредством проведения торгов в 2018-м году. Предприниматели арендовали 425 помещений общей площадью 81,7 тысячи квадратных метров на сумму 983 миллиона рублей. Для сравнения, в 2017 году на торгах по аренде было реализовано 289 объектов нежилого фонда на общую сумму 589 миллионов рублей», - сказал первый заместитель руководителя департамента городского имущества города Кирилл Пуртов.

Все объекты, выставленные на городских аукционах, расположены в разных административных округах столицы. Помещения обладают разной площадью и функциональным назначением.

Самым дорогим лотом по итогам 2018 года стали помещения в главном доме городской усадьбы архитектора Е.Д. Тюрина, расположенном по адресу: Хохловский переулок, дом 10, строение 1. Объект культурного наследия был реализован по результатам торгов за 43,4 миллиона рублей.