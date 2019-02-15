РИАМО – 15 фев. Музей в мастерской Ильи Кабакова, которую художник передал в дар Третьяковской галерее, планируется открыть в Москве в 2020 году, передает ТАСС.

Илья и Эмилия Кабаковы передали в дар Третьяковке мастерскую в августе прошлого года. Там планируется открыть музей, посвященный московским концептуалистам.

«Сейчас мы занимаемся подготовкой проекта реконструкции и создания там музея. Все должно начинаться с проекта, концепции, с системного подхода. И параллельно мы разбираем тот архив, который там нашли. Его в ближайшее время мы представим Илье и Эмилии Кабаковым, сейчас мы его сканируем», – сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Она добавила, что на основе этого архива и планируется создать экспозицию музея. Все, что находится в мастерской сейчас, нуждается в реставрации. В данный момент идет восстановление предметов мебели и текстиля.

Трегулова подчеркнула, что это будет именно музей-мастерская. В его состав войдет мастерская, которая также принадлежит Третьяковской галерее и располагается на одном этаже с мастерской Кабакова. Планируется, что в ней будут рабочие места сотрудников, а также пространство для образовательных программ.

«Я полагаю, что в 2020-м году мы сможем этот музей-мастерскую открыть», – сообщила гендиректор Третьяковки.

Илью Кабакова называют одним из самых востребованных в мире русских современных художников и одной из ключевых фигур московского концептуализма. В 1980-е годы он перешел к созданию инсталляций, в которых вдохновляется атмосферой советского коммунального быта. Самая знаменитая из них – «Человек, который улетел в космос из своей комнаты».

Во второй половине 1980-х Кабаков начал выставляться и работать в Европе и США. В это же время его постоянным соавтором стала жена, художница Эмилия Кабакова. В настоящее время художники живут в Соединенных Штатах.