РИАМО - 15 фев. В телевизионном шоу «Вечерний Ургант», которое выходит на «Первом канале», показали пародию на видео с танцующими Александром Ткачевым, Аркадием Дворковичем и Натальей Тимаковой, сообщает Газета.ru.

В оригинальном видео экс-глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и экс-заместитель главы правительства Аркадий Дворкович (сейчас президент ФИДЕ) устроили вечеринку на борту частного самолета под песни Надежды Кадышевой. Они танцевали, пели песню «Ах, судьба моя, судьба», а также поднимали тост за «аграрное лобби».

«В пародии Иван Ургант, Александр Гудков и Алла Михеева поют ту же песню, а также пьют за «юмористическое лобби», – говорится в сообщении.

Комментируя появившееся в Сети видео с экс-сотрудниками правительства, в Кремле заявили, что в президентской администрации тоже собираются в неформальной обстановке.