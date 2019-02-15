РИАМО – 15 фев. Шестнадцатого февраля 2009 года в 9:05 по Москве на частоте 97.2 FM в эфир вышел первый выпуск новостей - круглосуточная информационно-разговорная Радиостанция «Комсомольская правда» начала свое вещание, и 16 февраля 2019-го радиостанция отмечает свой юбилей.

Круглосуточно 7 дней в неделю в радиоэфире освещаются самые резонансные и актуальные события в стране и мире.

Радио «Комсомольская правда» сейчас - это федеральная радиостанция с 61 передатчиком и вещанием в 400 населенных пунктах - от Калининграда до Владивостока. Каждый год Радио «Комсомольская правда» открывает все новые пункты вещания. В процессе запуска вещание в Астрахани, Санкт-Петербурге и Нижневартовске.

По данным исследовательской компании Mediascope за 2018 год, Радио «Комсомольская правда» стало самой быстрорастущей радиостанцией. Ежедневно радиостанцию слушают 1,4 миллиона человек, ежемесячно – 4,3 миллиона. Технический охват аудитории на сегодняшний день - более 53 миллионов человек.

За 10 лет в студии радио побывали сотни артистов, политиков, звезд первой величины, общественных деятелей и экспертов. В 2018 году гостем прямого эфира стал президент России Владимир Путин.

Радио «Комсомольская правда» - обладатель наград и премий, победитель многих профессиональных конкурсов. Оно регулярно входит в топ-8 по цитируемости, по данным «Медиалогии», среди федеральных радиостанций. В отчетном годовом рейтинге за 2018 год Радио «Комсомольская правда» заняло пятое место.

Пост генерального директора радиостанции с 2013 года занимает известный медиаменеджер, лауреат Национальной премии «Медиа-менеджер года» в 2011 и 2016 годах Александр Чепель. С 2019 года главный редактор радио – Андрей Горбунов.

В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте fm.kp.ru, в соцсетях - vk.com/radiokp, facebook.com/radkp и на канале Радио «Комсомольская правда» в YouTube.