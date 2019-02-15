РИАМО - 15 фев. Для строительства четвертого пускового комплекса ЦКАД потребуется реконструировать свыше 100 линий электропередачи, 19 газопроводов и Московский кольцевой нефтепродуктопровод, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

Комиссия под руководством заместителя председателя правления государственной компании «Автодор» Дениса Иванова провела осмотр хода строительства ЦКАД-4 с участием представителей концессионера ООО «Юго-восточная магистраль», подрядных и субподрядных организаций.

«Сейчас идут работы на одиннадцати искусственных сооружениях, завершено устройство более 6 миллионов кубометров насыпи земляного полотна. В ходе объезда выявлены критические точки, сдерживающие производство работ, и намечены детальные планы решения каждой проблемы. Определены участки строительства автомобильной дороги и искусственных сооружений, на которых необходимо в ближайшее время развернуть работы», - говорится в сообщении.

Также была установлена приоритетность выноса инженерных коммуникаций за границы полосы отвода с освобождением фронтов работ для строительства автодороги. Так, для полной подготовки территории строительства ЦКАД-4 потребуется реконструировать четыре магистральных и 15 распределительных газопроводов, кольцевой нефтепродуктопровод Московской области, более 100 линий электропередачи.

Четвертый пусковой комплекс ЦКАД расположен к востоку от столицы – между трассами М-4 «Дон» и М-7 «Волга». Участок дороги протяженностью 96,6 километра будет иметь четыре полосы движения.

Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по территории Богородского округа, городского округа Павловский Посад, Воскресенского и Раменского районов, а также городских округов Электросталь и Домодедово.