РИАМО - 15 фев. Госавтоинспекция Москвы обеспечит контроль за безопасностью дорожного движения в период закрытия пяти станций Сокольнической линии метро с 16 по 24 февраля, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 по 24 февраля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Поезда по «красной» ветке будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

«Ежедневно с 16 по 24 февраля более 60 сотрудников дорожно-патрульной службы будут обеспечивать непрерывный контроль за обеспечением безопасности дорожного движения в период закрытия пяти станций Сокольнической линии метрополитена. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве организована дислокация 28 постов в зоне ограничения движения транспортного потока», – говорится в сообщении.

Так, инспекторы ДПС обеспечат бесперебойность движения компенсационных маршрутов общественного транспорта, будут проводить регулировочно-распорядительные действия, а также информировать граждан о возможных маршрутах объезда.

Местным жителям, людям, работающим в зоне перекрытий, а также транспорту необходимы будут подтверждающие документы на этот период.

«Управление ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой заранее ознакомиться с ограничениями в движении транспорта перед планированием поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – уточняется в материале.

В связи с закрытием пяти станций метро будет ограничено движение по улицам Преображенская, Стромынка, Русаковская, Краснопрудная до Комсомольской площади.

Кроме того, по ряду улиц будет ограничен выезд транспорта в основную зону ограничения движения.