РИАМО - 15 фев. В Московском планетарии открылась выставка «Первый», посвященная 85-летию со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина, экспозиция расположилась в музее Урании, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«Сотрудники планетария готовили выставку более года. Много работы велось с архивными материалами – прессой, фотографиями, свидетельствами очевидцев. Часть из них представлена на открывшейся выставке. Это архивные газеты и журналы, советские открытки, коллекции марок», – говорится в сообщении.

Выставочные стенды знакомят с биографией космонавта – с детства и до взрослых лет. Экспозиция будет интересна и детям, и взрослым. Помимо уникальной информации, она позволяет вспомнить о том, что именно Россия стала пионером в покорении космического пространства.

Посетить экспозицию можно в рамках экскурсии по музею Урании по билету в Большой звездный зал. Выставка продлится до июля 2019 года. Рекомендуется посещение с шести лет.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Первый в истории человечества полет в космос Гагарин совершил 12 апреля 1961 года. Погиб в авиакатастрофе 27 марта 1968 года.