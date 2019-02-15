РИАМО - 15 фев. В Московском планетарии открылась выставка «Первый», посвященная 85-летию со дня рождения первого в мире космонавта Юрия Гагарина, экспозиция расположилась в музее Урании, говорится в сообщении пресс-службы планетария.
Выставочные стенды знакомят с биографией космонавта – с детства и до взрослых лет. Экспозиция будет интересна и детям, и взрослым. Помимо уникальной информации, она позволяет вспомнить о том, что именно Россия стала пионером в покорении космического пространства.
Посетить экспозицию можно в рамках экскурсии по музею Урании по билету в Большой звездный зал. Выставка продлится до июля 2019 года. Рекомендуется посещение с шести лет.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Первый в истории человечества полет в космос Гагарин совершил 12 апреля 1961 года. Погиб в авиакатастрофе 27 марта 1968 года.
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