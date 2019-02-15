РИАМО - 15 фев. Физкультурно-оздоровительный комплекс центра спорта и образования «Самбо-70» на юго-западе Москвы планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Как напомнил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, здание возводится на улице Губкина, дом 6 и дом 6, строение 1 в районе Академический за счет городского бюджета. Застройщик – казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена «Лужники».

«В настоящее время возводится второй этаж спортивной части и третий этаж административной части. Кроме того, ведется кирпичная кладка наружных стен», – сказал Антосенко.

Комплекс предназначен для круглогодичных спортивных тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В здании разместятся тренажерный и хореографический залы, зал спортивной гимнастики с трибунами на 150 зрителей, учебный класс на 42 места, раздевалки, тренерские, кабинеты врача и массажа, баня сухого жара и буфет. На прилегающей территории оборудуют спортплощадки и беговые дорожки.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. С начала строительства совместно с выездными лабораториями Центра экспертиз («ЦЭИИС») на улице Губкина проведено 14 проверок. Ближайший выезд намечен в марте: эксперты проверят качество наружных и внутренних ограждающих конструкций. За устранением нарушений установлен контроль», – заключил Антосенко.