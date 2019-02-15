РИАМО – 15 фев. На проспекте Мира в столице отремонтируют дом, построенный 106 лет назад, специалисты заменят коммуникации по всему периметру здания и заменят покрытие пола на площадках, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
Ранее комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов известил о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: проспект Мира, дом 47, строение 2, Мещанский район, ЦАО.
Капитальный ремонт включает в себя замену ходового настила, надкровельных элементов и лестниц выхода на кровлю. Кроме того, предполагается устройство новых заполнений слуховых окон и дверей выхода на чердак и в подвал.
«Ремонтные работы подъездов предусматривают замену входных и тамбурных дверей и деревянных окон на лестничных клетках, а также ремонт металлических ограждений лестниц и поручней. В рамках проекта запроектировано восстановление штукатурного слоя, окраска стен и потолков, а также обновление покрытия пола площадок лестничных клеток и ремонт облицовки стен первого этажа подъездов», – уточняется в материале.
Восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций будет выполнен по всему объему здания.
«При этом существующий архитектурный облик здания и планировка помещений сохранятся», – заключается в сообщении.
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