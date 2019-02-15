РИАМО – 15 фев. Бизнес-центр «Гамма» на юге Москвы, а также офисные здания на проспекте Мира и на 3-ей Хорошевской улице проверяют после сообщений с угрозой минирования, сообщает в пятницу РИА Новости.

Ранее правоохранители приступили к проверке помещений бизнес-центра «Фабрика Станиславского» в центре Москвы после аналогичного сообщения.

«Получены сообщения с угрозой взрыва в ТЦ «Гамма» в Гамсоновском переулке и офисном здании на проспекте Мира, 126», - говорится в сообщении.

Из ТЦ «Гамма» выведены 900 человек. Также эвакуировано офисное здание по адресу: 3-я Хорошевская улица, 12. В настоящее время правоохранители проводят проверку всех помещений.

Кроме того, порядка 1,5 тысяч человек эвакуировали из бизнес-центра «Интерьер» на севере столицы.

«Сообщение с угрозой минирования поступило в адрес бизнес-центра «Интерьер», эвакуировано свыше 1,4 тысячи человек», - уточняется в материале.

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Похожая ситуация случалась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.