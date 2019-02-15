РИАМО – 15 фев. Росздравнадзор отзывает из обращения французские таблетки и сироп от кашля «Эреспал», поскольку ученые выявили его опасность для сердца, сообщает Газета.ru.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо представительства АО «Лаборатории Сервье», Франция, об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эреспал» в связи с неблагоприятным соотношением «польза — риск» при применении данных препаратов», — сообщается на сайте Росздравнадзора.

«Эреспал» (фенспирид) — бронхорасширяющее лекарство, в основном используется при бронхиальной астме, но также и при острых фарингитах, ларингитах и других респираторных инфекциях верхних дыхательных путей. В России препарат внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

Ранее французские власти постановили изъять из обращения лекарственные препараты, содержащие фенспирид. Решение было принято по итогам недавних исследований. Оказалось, что лекарство может спровоцировать удлинение QT интервала на электрокардиограмме, что, в свою очередь, может повысить риск развития нарушений сердечного ритма (полиморфная тахикардии типа «пируэт»).