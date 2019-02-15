РИАМО - 15 фев. В районе столичного аэропорта «Шереметьево» зафиксировали сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, ветреная погода сохранится в Московском регионе в течение дня и предстоящей ночью, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Утро пятницы встретило москвичей ветреной погодой. Уже в 7 часов в районе Внукова порывы ветра достигали 9 метров в секунду. В 9 часов повсеместно на территории Москвы и Подмосковья ветер усиливался до 10-13 метров в секунду, в районе московского аэропорта «Шереметьево» – до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ветреная погода сохранится в столице и ее окрестностях в течение дня и предстоящей ночью. Ветер западного направления будет дуть со средней скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в пятницу и гололедице.