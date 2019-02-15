РИАМО - 15 фев. В результате прошедшего 13 февраля снегопада высота сугробов в Московском регионе увеличилась, так, в Коломне высота снежного покрова составляет 51 сантиметр, а в столице – 48 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Из-за оттепелей в начале февраля снег в Москве начал оседать. К 13 февраля его высота уменьшилась до 30 сантиметров. Но из-за мощного снегопада 13 февраля снежный покров в Московском регионе вырос.

«На опорной станции города, ВДНХ, он (снежный покров – ред.) увеличился до 36 сантиметров. На Воробьевых горах самый большой прирост, после 34 до 42 сантиметров. На сегодняшний день самые высокие сугробы в столице отмечаются в районе Звенигородского шоссе, до 48 сантиметров, а меньше всего снега зарегистрировано метеостанцией ТСХА, 32 сантиметра», — говорится в сообщении.

По Подмосковью больше всего снега зафиксировали в Коломне — 51 сантиметр, в Клину высота сугробов достигает 34 сантиметров.