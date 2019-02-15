РИАМО – 15 фев. На директора фармацевтической компании «Джодас Экспоим», гражданина Индии Лумбу Джиоти в столичной квартире напали грабители, его с водителем жестоко избили, сообщает в пятницу ТАСС.

«Инцидент произошел накануне вечером в квартире по адресу: Нижегородская улица, дом 70, корпус 2. Неизвестные ворвались в квартиру, избили битами гражданина Индии и его водителя, а также несколько раз выстрелили в них из неустановленного оружия. После этого злоумышленники похитили у потерпевшего сотовый телефон и скрылись на автомобиле BMW», - говорится в сообщении.

По его словам, госпитализированы оба пострадавших: шофер отделался незначительными травмами, у Джиоти сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и огнестрельная рана головы.

Сотрудник пресс-службы главка столичной полиции подтвердил факт нападения и грабежа, не уточнив данные о потерпевших.

Материальный ущерб от действий преступников составил 130,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).