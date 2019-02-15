РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 фев. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска пожарные потушили возгорание в квартире на улице Мичурина, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Около десяти часов утра в многоквартирном доме №2 на улице Мичурина на четвертом этаже загорелась квартира. Пожарные прибыли на место происшествия оперативно и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, причина возгорания выясняется. В тушении пожара принимали участие 25 человек, использовали пять машин.