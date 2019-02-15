РИАМО - 15 фев. Запуск отопления осуществлен полностью во всех корпусах первой очереди жилого комплекса «Царицыно» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В настоящее время отопление запущено во всех корпусах жилого комплекса. В корпусах №№1, 5.2, 11, 12 запуск отопления осуществлен полностью. В корпусах №№2, 3, 4 на данный момент ведутся пуско-наладочные работы», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Вследствие некачественно выполненных работ прежним застройщиком объекта, по мере подачи теплоносителя в трех корпусах первой очереди строительства выявляются отдельные участки с полностью забитыми трубами, которые требует частичной переделки систем теплоснабжения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи объекта незавершенного строительства в рамках процедуры банкротства новому застройщику - АО «Мосотделстрой №1».

Строительство ЖК «Царицыно» по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО), началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Обязательства по 3763 ДДУ не исполнены, так как строительство жилого комплекса было остановлено.