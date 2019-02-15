РИАМО - 15 фев. В столичной подземке с 18 по 24 февраля пройдет распродажа сувениров в честь Дня защитника Отечества, купить товары можно будет со скидкой 50%, сообщает в пятницу ТАСС.

Здесь представят более 100 сувениров с символикой Московского метрополитена.

«Впервые мы устроили распродажу в «Черную пятницу», затем провели акцию перед Новым годом. Впереди важный праздник – День защитника Отечества, наша распродажа – отличный повод купить подарки со скидкой до 50%. Акция продлится с 18 по 24 февраля», – сказала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Так, здесь можно будет приобрести футболки со схемой метро, надписями: «Выход в город», «Справок не даю», толстовки, шарфы и шапки, сувенирные тарелки и жетоны, обложки для документов, кружки со схемой метро, открытки с фотографиями станций, чехлы для проездных карт, а также плюшевых мишек.

Продукция будет находиться на стойках «Живое общение» на 13 станциях метро, а также в информационном центре на станции «Тушинская» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Акция продлится с 18 по 24 февраля.