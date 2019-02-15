РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 фев. Жилой комплекс «Пятницкие кварталы», расположенный рядом с деревней Сабурово в подмосковном Красногорске, введут в эксплуатацию в августе текущего года, ход строительства обсудили в администрации муниципалитета, сообщается на сайте администрации городского округа.

«ЖК «Пятницкие кварталы» введут в эксплуатацию в августе 2019 года», – говорится в сообщении.

Четырнадцатого февраля представители застройщика ООО «Саб-Урбан» встретились с обманутыми дольщиками в администрации городского круга. Ход строительства ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово обсудили за круглым столом вместе с сотрудниками областного министерства строительства, Госархстройнадзора, прокуратуры и МВД.

«Социальные объекты необходимо внести в государственную программу, работа в этом направлении ведется», – сказал заместитель главы администрации городского округа по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

Жилой комплекс «Пятницкие кварталы» начали строить в 2014 году. 13 домов первой очереди ввели в эксплуатацию, последний из них – в июне 2017 года. Дольщики домов второй очереди должны были справить новоселье в 2016 году, но строительно-монтажные работы не были закончены вовремя.