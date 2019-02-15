РИАМО - 15 фев. В Подмосковье и Москве на 16 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 34 часа.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской, Владимирской и Тамбовской областей.

В Московском регионе 16 февраля будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, ожидается гололедица. Порывы ветра ночью местами будут достигать 12-17 метров в секунду, днем — 15 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 1-3 градуса.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в пятницу и гололедице.