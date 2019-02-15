РИАМО - 15 фев. Завод хлебобулочных изделий в столичном районе Ново-Переделкино ждет реконструкция, на территории предприятия появится несколько новых корпусов, а площадь всего комплекса увеличится практически в два раза, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В результате масштабной реконструкции площадь завода увеличится до 24 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, производственная часть будет расширена, а на территории появятся дополнительные склады для продукции. Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, Москва уделяет большое внимание развитию бизнеса», – сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Новые корпуса будут выполнены в той же стилистике, что и существующие: фасады облицуют панелями в градиенте светлых тонов, с отличительной деталью в виде красной полосы по периметру. Цоколь главного фасада будет отделан панелями серого цвета. Ранее проект согласовала Москомархитектура.

Проектировщики планируют благоустроить и дополнительно озеленить прилегающую территорию. Помимо этого, будет организована парковка для легковых и грузовых автомобилей с возможностью удобной разгрузки и погрузки товаров.

Точный адрес объекта – улица Новоорловская, владение 3. Проектировщик: ООО «ВайлдТим». Заказчик: ООО «Ист Болт Рус».