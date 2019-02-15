РИАМО - 15 фев. Культурные ценности передали Российской государственной библиотеке в Москве, которые были изъяты при попытке незаконного перемещения через таможенный пост в Домодедове, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Мне очень принято, что сегодня мы содействуем в части сохранения культурных ценностей и передачи их в Российскую государственную библиотеку. Два предмета, которые мы передаем, были задержаны на таможне», - отметил начальник Домодевской таможни Александр Берзан.

Кроме того, он подробно рассказал о том, какие предметы переданы Российской библиотеке.

«Первый предмет - это медицинский календарь, который изъяли у юридического лица. Второй предмет - это библия. Он был обнаружен в багаже у одного из пассажира, который летел из Берлина в Москву», - отметил Берзан.

По словам пассажира, библию он приобрел на блошином рынке в Кельне.

«Как показала дальнейшая экспертиза книга является уникальной. Библия оказалась 804 года, когда впервые было создано общество содействия духовного развития в Англии», - добавил Берзан.