РИАМО - 15 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принимает участие в совещании с главами субъектов Российской Федерации на тему «Национальные проекты в сфере социального развития», которое проходит в Сочи под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Встреча проходит в рамках Российского инвестиционного форума – на традиционной площадке для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ.

«Это действительно уникальная возможность переговорить в таком режиме о всех проблемах, которые волнуют регионы, но они в значительной степени носят типичный характер; о возможностях, о рисках развития, а для представителей федерального центра -получить из первых рук самую актуальную информацию для принятия решений», - сказал Медведев.

Он отметил, что ранее были сформированы паспорта национальных проектов и определены целевые показатели. Также были найдены значительные финансовые ресурсы для реализации нацпроектов.

По словам Медведева, почти все субъекты РФ заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий, в том числе на реализацию национальных проектов.

«Это говорит о том, что вы весьма серьезно подошли к решению новых задач, уже на старте демонстрируя готовность к продуктивной работе», - добавил Медведев.