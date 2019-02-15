РИАМО - 15 фев. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники Москвы задержали 26-летнего приезжего, подозреваемого в краже имущества почти на 1,5 миллиона рублей из автомобиля, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию с заявлением о краже обратился житель столицы. По его словам, неизвестный тайно похитил из его автомобиля, припаркованного на Каширском шоссе, рюкзак с денежными средствами, после чего скрылся. Ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий. С его слов, дверь в салон была не заперта. Часть похищенного изъята», – отмечается в сообщениии.

По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.