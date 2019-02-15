РИАМО – 15 фев. В городском округе Домодедово 16 февраля в 11:00 состоится Открытая зимняя спартакиада, говорится в сообщении пресс-службы Лиги здоровья нации.

Шестнадцатого февраля в 11:00 Лига здоровья нации и Российская международная академия туризма проведут для всех желающих Открытую зимнюю спартакиаду на Кубок Лиги здоровья нации.

«В программе спартакиады – акция «10 тысяч шагов к жизни» по маршруту здоровья, а также спортивная эстафета и зимний мини-футбол. Основная задача акции «10 тысяч шагов к жизни» очевидна – как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни», – говорится в сообщении.

Перед началом движения специалисты измерят участникам пульс и давление. А инструкторы Лиги по ЗОЖ и ГТО проведут инструктаж.

Маршрут здоровья в городском округе Домодедово открыли в сентябре 2017 года и он стал первым маршрутом Лиги здоровья нации в Московской области в рамках совместной инициативы Лиги и Конгресса муниципальных образований «Каждому городу – маршрут здоровья».

Спартакиада состоится в «Атлас Парк Отеле» по адресу: Московская область, город Домодедово, деревня Судаково, дом №92. Вход свободный.

Для получения памятного сертификата участника можно зарегистрироваться по ссылке.