РИАМО - 15 фев. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора в отношении троих жителей столицы, которых обвинили в похищении человека, вымогательстве, а также в разбое, одного из них приговорили к 11 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Следствием и судом установлено, что летом 2017 года мужчины на территории автомобильной парковки Ленинградского вокзала города Москвы похитили потерпевшего с целью дальнейшего вымогательства денежных средств, нанеся последнему удар в голову, и посадив его против воли на заднее сидение автомобиля. В дальнейшем они незаконно удерживали потерпевшего в квартире, приковали наручниками к трубе радиатора и избивали, а также потребовали передать им 7 миллионов рублей за его освобождения», – отмечается в сообщении.

Под воздействием угроз и применения насилия потерпевший согласился исполнить предъявляемые требования и пообещал, что деньги будут переданы им одним из его знакомых. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в момент передачи выкупа.

Кроме того, у потерпевшего было похищены денежные средства на общую сумму более 140 тысяч рублей. Суд приговорил двоих злоумышленников к 11 годам 5 месяцам колонии строгого режима, третьего к 11 годам колонии строгого режима.