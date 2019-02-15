РИАМО - 15 фев. Столичная мэрия закажет для сотрудников полиции разработку очков дополненной реальности, которые смогут распознавать лица, пишет в пятницу РБК.

«ДИТ (департамент информационных технологий Москвы – ред.) проводит тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности», – говорится в сообщении.

Департамент на постоянной основе проводит пилотные проекты и исследования в сфере видеоаналитики. Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что говорить о деталях проекта очков с распознаванием лиц пока рано.

На данный момент разработкой приложения для использования технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности занимается компания Ntechlab. Презентовать продукт планируют в октябре 2019 года во время выставки «Интерполитех».

Сегодня в Москве алгоритмы распознавания лиц применяются на 1,5 тысяч камер, которые подключены к базам данных о лицах, находящихся в розыске.

По словам начальника отдела городского видеонаблюдения ДИТ Москвы Дмитрия Головина, к Единому центру хранения и обработки данных подключены уже 167 тысяч камер, из которых 100 тысяч на подъездах и 20 тысяч во дворах жилых домов. В дальнейшем к системе распознавания лиц могут подключить большую часть таких камер.

Во время чемпионата мира по футболу технология распознавания лиц получила высокую оценку руководства полиции. Система помогает раскрывать сотни преступлений в год, в том числе тяжкие.

Кроме того, специализированный оперативно-аналитический отдел, работающий с городской системой видеонаблюдения, находится в управлении уголовного розыска ГУ МВД по Москве. Как рассказал замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка, благодаря работе этого отдела удалось установить личность и местонахождение похитителя картины «Ай Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

В Москве система видеонаблюдения включает камеры во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, а также в помещениях административных зданий и других общественных местах. Как сообщил в январе мэр столицы Сергей Собянин, система распознавания лиц для поиска преступников уже внедрена в метро и в 2019 году появится и на уличных камерах.