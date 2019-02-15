РИАМО – 15 фев. Столичный бизнес-центр «Павелецкая плаза» полностью эвакуировали из-за звонков о минировании, сообщил РИАМО в пятницу очевидец.

«Около 11:10 сотрудников попросили покинуть помещения бизнес-центра на Павелецкой площади», - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуацию в бизнес-центре провели из-за анонимных звонков о минировании здания.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок прокатилась по России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

С 5 февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». В правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.